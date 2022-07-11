Ворожий удар по Одещині: одна з ракет влучила у приватний будинок
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. За оновленими даними, російські окупанти випустили по Одещині сім ракет – одна з них влучила у приватний будинок. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Брачтук, інформує УНН.
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"Одещина. Оновлення інформації щодо ракетної атаки. Три ворожі літаки атакували область з Чорного моря 7 ракетами. Одна з них влучила в приватний будинок. Інформація попередня і уточнюється", – ідеться у повідомлені.
Нагадаємо
Раніше Братчук повідомляв, що російські окупанти випустили по Одещині чотири ракети.