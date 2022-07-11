Окупанти випустили по Одещині чотири ракети

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"Одещина. Ракетна атака 4 ракетами. Одна влучила в об'єкт інфраструктури. Інша інформація уточнюється", – написав Братчук.

Додамо

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що ракети випустили з літаків над тимчасово окупованим Кримом.

Нагадаємо

Сьогодні у соцмережах очевидці повідомляли, що в Одесі було чутно вибухи.