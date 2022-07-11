Оккупанты выпустили по Одесской области четыре ракеты
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Российские оккупанты выпустили по Одесской области четыре ракеты – одна попала в объект инфраструктуры. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Брачтук, информирует УНН.
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"Одесская область. Ракетная атака 4 ракетами. Одна попала в объект инфраструктуры. Другая информация уточняется", – написал Братчук.
Добавим
Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что ракеты выпустили из самолетов над временно оккупированным Крымом.
Напомним
Сегодня в соцсетях очевидцы сообщали, что в Одессе были слышны взрывы.