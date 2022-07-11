Оккупанты выпустили по Одесской области четыре ракеты

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"Одесская область. Ракетная атака 4 ракетами. Одна попала в объект инфраструктуры. Другая информация уточняется", – написал Братчук.

Добавим

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что ракеты выпустили из самолетов над временно оккупированным Крымом.

Напомним

Сегодня в соцсетях очевидцы сообщали, что в Одессе были слышны взрывы.