В Одесі чують вибухи: наразі офіційної інформації немає
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. З Одеси повідомляють про чутні вибухи. Про це інформують користувачі соцмереж і Telegram-канали. Офіційної ж інформації наразі немає, пише УНН.
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"Одеса, вибухи! Будь ласка, залишайтесь в укриттях! Чекаємо деталі" - написав зокрема нардеп з Одещини Олексій Гончаренко у Telegram.
Додамо, офіційного підтвердження інформації наразі немає.
В області триває повітряна тривога.
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