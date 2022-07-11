В Одессе слышны взрывы: пока официальной информации нет
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Из Одессы сообщают о слышимых взрывах. Об этом информируют пользователи соцсетей и Telegram-каналы. Официальной же информации пока нет, пишет УНН.
Детали
"Одесса, взрывы! Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях! Ждем детали", - написал в частности нардеп из Одесской области Алексей Гончаренко в Telegram.
Добавим, официального подтверждения информации пока нет.
В области продолжается воздушная тревога.
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