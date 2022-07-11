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По Одещині випустили сім ракет Х-31 із застосуванням авіації - ОК "Південь"

По Одещині випустили сім ракет Х-31 із застосуванням авіації - ОК "Південь"

Київ • УНН

 • 150081 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. По Одещині сьогодні російській окупанти випустили сім ракет Х-31 з застосуванням авіації, зокрема, Су-30, йдеться в офіційному повідомленні ОК "Південь", пише УНН.

Деталі

"По Одещині ворог наніс 2 ракетних удари із застосуванням авіації", - вказали у командуванні у Facebook.

Ворог продовжує атакувати прибережну смугу, виробничу та критичну інфраструктуру регіону. 

"4 ракети Х-31 було випущено з Су-30. Зафіксовано влучання ракети в приватний одноповерховий будинок в одному з прибережних селищ", - повідомили в ОК "Південь.

Ударною хвилею, як вказано, пошкоджено прилеглі будинки, дерева, автівки. Пожеж не виникало. Постраждалих немає. На місці події з розбору завалів працюють рятувальники. "Також є влучання в об’єкт портової інфраструктури", - зазначили у командуванні.

"Ще 3 ракети Х-31 були спрямовані по сільськогосподарських угіддях регіону. Пожеж не виникало. Постраждалих немає", - додали в ОК "Південь".

Доповнення

За оновленими даними, російські окупанти випустили по Одещині сім ракет – одна з них влучила у приватний будинок. 

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