По Одещині випустили сім ракет Х-31 із застосуванням авіації - ОК "Південь"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. По Одещині сьогодні російській окупанти випустили сім ракет Х-31 з застосуванням авіації, зокрема, Су-30, йдеться в офіційному повідомленні ОК "Південь", пише УНН.
Деталі
"По Одещині ворог наніс 2 ракетних удари із застосуванням авіації", - вказали у командуванні у Facebook.
Ворог продовжує атакувати прибережну смугу, виробничу та критичну інфраструктуру регіону.
"4 ракети Х-31 було випущено з Су-30. Зафіксовано влучання ракети в приватний одноповерховий будинок в одному з прибережних селищ", - повідомили в ОК "Південь.
Ударною хвилею, як вказано, пошкоджено прилеглі будинки, дерева, автівки. Пожеж не виникало. Постраждалих немає. На місці події з розбору завалів працюють рятувальники. "Також є влучання в об’єкт портової інфраструктури", - зазначили у командуванні.
"Ще 3 ракети Х-31 були спрямовані по сільськогосподарських угіддях регіону. Пожеж не виникало. Постраждалих немає", - додали в ОК "Південь".
Доповнення
За оновленими даними, російські окупанти випустили по Одещині сім ракет – одна з них влучила у приватний будинок.