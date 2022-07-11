По Одещині випустили сім ракет Х-31 із застосуванням авіації - ОК "Південь"

Деталі

"По Одещині ворог наніс 2 ракетних удари із застосуванням авіації", - вказали у командуванні у Facebook.

Ворог продовжує атакувати прибережну смугу, виробничу та критичну інфраструктуру регіону.

"4 ракети Х-31 було випущено з Су-30. Зафіксовано влучання ракети в приватний одноповерховий будинок в одному з прибережних селищ", - повідомили в ОК "Південь.

Ударною хвилею, як вказано, пошкоджено прилеглі будинки, дерева, автівки. Пожеж не виникало. Постраждалих немає. На місці події з розбору завалів працюють рятувальники. "Також є влучання в об’єкт портової інфраструктури", - зазначили у командуванні.

"Ще 3 ракети Х-31 були спрямовані по сільськогосподарських угіддях регіону. Пожеж не виникало. Постраждалих немає", - додали в ОК "Південь".

Доповнення

За оновленими даними, російські окупанти випустили по Одещині сім ракет – одна з них влучила у приватний будинок.