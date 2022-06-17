По Николаеву утром ударили вражескими ракетами - мэр

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"Сегодня утром российские оккупанты снова ударили ракетами по Николаеву. Пострадали жилые дома. На месте работают спасатели, медики и коммунальщики. Подробнее о последствиях обстрела сообщу вам позже", - написал Сенкевич.

Дополнение

16 июня ночью российские оккупанты в очередной раз обстреляли кассетными снарядами жилой квартал Николаева.

15 июня в Николаевской области из-за обстрелов российских оккупантов ранения получили 11 мирных жителей. Детей пострадавших нет.