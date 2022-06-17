По Миколаєву зранку вдарили ворожими ракетами - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Російські загарбники сьогодні зранку знову вдарили ракетами по Миколаєву. Постраждали житлові будинки. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич в Telegram, передає УНН.
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«Сьогодні зранку російські окупанти знову вдарили ракетами по Миколаєву. Постраждали житлові будинки. На місці працюють рятувальники, медики та комунальники. Детальніше про наслідки обстрілу повідомлю вам згодом», - написав Сєнкевич.
Доповнення
16 червня вночі російські окупанти вкотре обстріляли касетними снарядами житловий квартал Миколаєва.
15 червня на Миколаївщині через обстріли російських окупантів поранення дістали 11 мирних жителів. Дітей серед постраждалих немає.