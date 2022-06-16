Обстріли Миколаївщини: рашисти поранили 11 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Вчора на Миколаївщині через обстріли російських окупантів поранення дістали 11 мирних жителів. Про це повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва, інформує УНН.
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"Загалом же, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 11 людей. Дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу", – написала Замазєєва.
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Під обстрілами опинилися громади Баштанського і Миколаївського районів:Широківська, Березнегуватська, Первомайська, Куцурубська та Галицинівська.
Обстрілювали окупанти і житлові квартали Миколаєва.
Станом на сьогоднішній ранок у миколаївських лікарнях перебуває 287 громадян, які постраждали від атак окупантів.
Нагадаємо
На Миколаївщині українські військові з гелікоптерів вдарили по скупченню російських окупантів.