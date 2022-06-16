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Обстріли Миколаївщини: рашисти поранили 11 людей

Обстріли Миколаївщини: рашисти поранили 11 людей

Київ • УНН

 • 105411 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. Вчора на Миколаївщині через обстріли російських окупантів поранення дістали 11 мирних жителів. Про це повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва, інформує УНН.

Цитата

"Загалом же, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 11 людей. Дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу", – написала Замазєєва.

Деталі

Під обстрілами опинилися громади Баштанського і Миколаївського районів:Широківська, Березнегуватська, Первомайська, Куцурубська та Галицинівська.

Обстрілювали окупанти і житлові квартали Миколаєва.

Станом на сьогоднішній ранок у миколаївських лікарнях перебуває 287 громадян, які постраждали від атак окупантів.

Нагадаємо

На Миколаївщині українські військові з гелікоптерів вдарили по скупченню російських окупантів.

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