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Обстрелы Николаевской области: рашисты ранили 11 человек

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КИЕВ. 16 июня. УНН. Вчера в Николаевской области из-за обстрелов российских оккупантов ранения получили 11 мирных жителей. Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева, информирует УНН.

Цитата

"В общем же, за прошлые сутки в Николаевской области ранения получили 11 человек. Детей среди пострадавших нет. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь", – написала Замазеева.

Детали

Под обстрелами оказались общины Баштанского и Николаевского районов: Широковская, Березнеговатская, Первомайская, Куцурубская и Галицыновская.

Обстреливали оккупанты и жилые кварталы Николаева.

По состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находятся 287 граждан, которые пострадали от атак оккупантов.

Напомним

В Николаевской области украинские военные с вертолетов ударили по скоплению российских оккупантов.

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