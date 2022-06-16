Обстрелы Николаевской области: рашисты ранили 11 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Вчера в Николаевской области из-за обстрелов российских оккупантов ранения получили 11 мирных жителей. Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева, информирует УНН.
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"В общем же, за прошлые сутки в Николаевской области ранения получили 11 человек. Детей среди пострадавших нет. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь", – написала Замазеева.
Детали
Под обстрелами оказались общины Баштанского и Николаевского районов: Широковская, Березнеговатская, Первомайская, Куцурубская и Галицыновская.
Обстреливали оккупанты и жилые кварталы Николаева.
По состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находятся 287 граждан, которые пострадали от атак оккупантов.
Напомним
В Николаевской области украинские военные с вертолетов ударили по скоплению российских оккупантов.