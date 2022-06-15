В Николаевской области ВСУ с вертолетов ударили по скоплению оккупантов – ОК "Юг"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. В Николаевской области украинские военные с вертолетов ударили по скоплению российских оккупантов. Об этом сообщило оперативное командование "Юг", информирует УНН.
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"Наши подразделения продолжают выполнение огневых задач и наносить авиационные удары по противнику, выбивая их из Николаевской области. На рассвете парой вертолетов метко был атакован район скопления противника. Потери уточняются", – говорится в сообщении.
Напомним
Львовская 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ 13 июня нанесла российским оккупантам рекордные потери. В частности, были уничтожены два комплекса РСЗО, "Ураган", БТР, бронеавтомобиль "Тигр" и склад с боеприпасами.