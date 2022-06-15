На Миколаївщині ЗСУ з гелікоптерів вдарили по скупченню окупантів – ОК "Південь"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. На Миколаївщині українські військові з гелікоптерів вдарили по скупченню російських окупантів. Про це повідомило оперативне командування "Південь", інформує УНН.
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"Наші підрозділи продовжують виконання вогневих завдань та наносити авіаційні удари по противнику, вибиваючи їх з Миколаївщини. На світанку парою гелікоптерів влучно атаковано район скупчення противника. Втрати уточнюються", – ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
Львівська 80-та окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ 13 червня завдала російським окупантам рекордних втрат. Зокрема, було знищено два комплекси РСЗВ, “Ураган”, БТР, бронеавтомобіль “Тигр” та склад з боєприпасами.