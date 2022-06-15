"Гарматний джекпот": львівські десантники знищили рекордну кількість ворожої техніки

Цитата

"13 червня 2022 року “каноніри”-десантники, так би мовити, зірвали черговий "гарматний джекпот" під час проведення загальної системи вогневого враження в районі населеного пункту N (східний напрямок)", – ідеться у повідомленні.

Деталі

За день 80-та окрема десантно-штурмова бригада знищила:



два комплекси реактивної системи залпового вогню 9К57 “Ураган” калібру 220 мм;



одну бойову транспортно-заряджальну машину до “Урагану”;



один БТР;



бронеавтомобіль “Тигр”;



дві вантажівки;



склад з боєприпасами (ймовірно, з ракетами до “Урагану”).



Крім того, протитанкові підрозділи 80-ї бригади 13 червня протитанковим ракетним (ПТРК) комплексом “Стугна-П” спалили ворожий танк і БМП.

Додамо

Попередній рекорд львівські десантники встановили у травні, коли російські окупанти намагалися облаштувати понтонну переправу через річку Сіверський Донець – протягом двох діб підбили 73 одиниці ворожої бронетехніки (танки, БМП, БМД, МТЛБ, БТР).

Нагадаємо

З початку повномасштбаного вторгнення рф Збройні сили України знищили вже 32 750 окупантів.