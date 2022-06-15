"Гарматний джекпот": львівські десантники знищили рекордну кількість ворожої техніки
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Львівська 80-та окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ 13 червня завдала російським окупантам рекордних втрат. Зокрема, було знищено два комплекси РСЗВ, “Ураган”, БТР, бронеавтомобіль “Тигр” та склад з боєприпасами. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook-сторінку бригади.
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"13 червня 2022 року “каноніри”-десантники, так би мовити, зірвали черговий "гарматний джекпот" під час проведення загальної системи вогневого враження в районі населеного пункту N (східний напрямок)", – ідеться у повідомленні.
Деталі
За день 80-та окрема десантно-штурмова бригада знищила:
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- два комплекси реактивної системи залпового вогню 9К57 “Ураган” калібру 220 мм;
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- одну бойову транспортно-заряджальну машину до “Урагану”;
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- один БТР;
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- бронеавтомобіль “Тигр”;
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- дві вантажівки;
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- склад з боєприпасами (ймовірно, з ракетами до “Урагану”).
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Крім того, протитанкові підрозділи 80-ї бригади 13 червня протитанковим ракетним (ПТРК) комплексом “Стугна-П” спалили ворожий танк і БМП.
Додамо
Попередній рекорд львівські десантники встановили у травні, коли російські окупанти намагалися облаштувати понтонну переправу через річку Сіверський Донець – протягом двох діб підбили 73 одиниці ворожої бронетехніки (танки, БМП, БМД, МТЛБ, БТР).
Нагадаємо
З початку повномасштбаного вторгнення рф Збройні сили України знищили вже 32 750 окупантів.