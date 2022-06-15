"Пушечный джекпот": львовские десантники уничтожили рекордное количество вражеской техники
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Львовская 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ 13 июня нанесла российским оккупантам рекордные потери. В частности, были уничтожены два комплекса РСЗО, "Ураган", БТР, бронеавтомобиль "Тигр" и склад с боеприпасами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу бригады.
Цитата
"13 июня 2022 “канониры”-десантники, так сказать, сорвали очередной "пушечный джекпот" во время проведения общей системы огневого поражения в районе населенного пункта N (восточное направление)", – говорится в сообщении.
Детали
За день 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада уничтожила:
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- два комплекса реактивной системы залпового огня 9К57 "Ураган" калибра 220 мм;
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- одну боевую транспортно-заряжающую машину к "Урагану";
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- один БТР;
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- бронеавтомобиль "Тигр";
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- два грузовика;
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- склад с боеприпасами (вероятно, с ракетами к "Урагану").
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Кроме того, противотанковые подразделения 80-й бригады 13 июня противотанковым ракетным (ПТРК) комплексом "Стугна-П" сожгли вражеский танк и БМП.
Добавим
Предыдущий рекорд львовские десантники установили в мае, когда российские оккупанты пытались обустроить понтонную переправу через реку Северский Донец – в течение двух суток подбили 73 единицы вражеской бронетехники (танки, БМП, БМД, МТЛБ, БТР).
Напомним
С начала полномасштабного вторжения рф Вооруженные силы Украины уничтожили уже 32 750 оккупантов.