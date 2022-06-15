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"Пушечный джекпот": львовские десантники уничтожили рекордное количество вражеской техники

"Пушечный джекпот": львовские десантники уничтожили рекордное количество вражеской техники

Киев • УНН

 • 769240 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Львовская 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ 13 июня нанесла российским оккупантам рекордные потери. В частности, были уничтожены два комплекса РСЗО, "Ураган", БТР, бронеавтомобиль "Тигр" и склад с боеприпасами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу бригады.

Цитата

"13 июня 2022 “канониры”-десантники, так сказать, сорвали очередной "пушечный джекпот" во время проведения общей системы огневого поражения в районе населенного пункта N (восточное направление)", – говорится в сообщении.

Детали

За день 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада уничтожила:

  • два комплекса реактивной системы залпового огня 9К57 "Ураган" калибра 220 мм;
  • одну боевую транспортно-заряжающую машину к "Урагану";
  • один БТР;
  • бронеавтомобиль "Тигр";
  • два грузовика;
  • склад с боеприпасами (вероятно, с ракетами к "Урагану").

Кроме того, противотанковые подразделения 80-й бригады 13 июня противотанковым ракетным (ПТРК) комплексом "Стугна-П" сожгли вражеский танк и БМП.

Добавим

Предыдущий рекорд львовские десантники установили в мае, когда российские оккупанты пытались обустроить понтонную переправу через реку Северский Донец – в течение двух суток подбили 73 единицы вражеской бронетехники (танки, БМП, БМД, МТЛБ, БТР).

Напомним

С начала полномасштабного вторжения рф Вооруженные силы Украины уничтожили уже 32 750 оккупантов.

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