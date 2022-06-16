Окупанти вкотре обстріляли Миколаїв касетними снарядами - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Сьогодні вночі російські окупанти вкотре обстріляли касетними снарядами житловий квартал Миколаєва. Внаслідок ворожої атаки постраждалих немає. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич в Telegram, передає УНН.
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"Пошкоджено 5 приватних будинків та 1 триповерховий житловий будинок (в основному вікна, дах і перекриття). На щастя, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав. Сьогодні зранку на місці працювали наші комунальники та представники адміністрації району. Вони видали людям плівку для вікон та зафіксували всі пошкодження", - ідеться в повідомленні.
Нагадаємо
15 червня на Миколаївщині через обстріли російських окупантів поранення дістали 11 мирних жителів. Дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу.
На Миколаївщині українські військові з гелікоптерів вдарили по скупченню російських окупантів. Наші підрозділи продовжують виконання вогневих завдань та наносити авіаційні удари по противнику, вибиваючи їх з Миколаївщини. На світанку парою гелікоптерів влучно атаковано район скупчення противника.