Оккупанты в очередной раз обстреляли Николаев кассетными снарядами - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Сегодня ночью российские оккупанты в очередной раз обстреляли кассетными снарядами жилой квартал Николаева. В результате вражеской атаки пострадавших нет. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в Telegram, передает УНН.
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"Повреждены 5 частных домов и 1 трехэтажный жилой дом (в основном окна, крыша и перекрытия). К счастью, в результате обстрела никто не пострадал. Сегодня утром на месте работали наши коммунальщики и представители администрации района. Они выдали людям пленку для окон и зафиксировали все повреждения", - говорится в сообщении.
Напомним
15 июня на Николаевщине из-за обстрелов российских оккупантов ранения получили 11 мирных жителей. Детей пострадавших нет. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь.
В Николаевской области украинские военные из вертолетов ударили по скоплению российских оккупантов. Наши подразделения продолжают выполнение огневых задач и наносить авиационные удары по противнику, выбивая из Николаевщины. На рассвете парой вертолетов точно атакован район скопления противника.