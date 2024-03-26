По меньшей мере 300 квартир повреждены: Кипер о последствиях вчерашней атаки рф на Одессу

В результате вчерашней атаки рф на Одессу взрывной волной повреждено не менее 300 квартир. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

"Вчера Одессу не оставили без внимания, к сожалению. У нас есть попадание в рекреационную зону, повреждено несколько помещений, много окон. Взрыв был очень сильный, и это - центр города. Понимаете, сколько домов вокруг было повреждено взрывной волной.

... Относительно повреждений и разрушений гражданской инфраструктуры - ближе к вечеру будет информация. На сейчас это 300 квартир, но цифра, думаю, будет увеличиваться", - рассказал он.

Кипер поблагодарил всех неравнодушных за помощь в восстановлении поврежденных объектов гражданской инфраструктуры.

"У нас отработанный механизм: помогает руководство облгосадминистрации, городской совет, волонтеры, Красный Крест, помогают все неравнодушные граждане. Хочу поблагодарить всех. Жители города вообще берут сами молоток в руки и помогают, за это спасибо", - сказал он.

Напомним, вчера враг нанес ракетный удар по Одессе. Без света остаются 300 тыс. абонентов.