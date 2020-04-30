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По каждому медику, который болеет коронавирусом, проводится эпидемиологическое расследование - Степанов

Киев • УНН

 • 17401 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. В Украине сейчас более 2 тысяч медиков, болеют коронавирусом. По каждому из них проводится эпидемиологическое расследование. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Народ против" на телеканале Zik, передает УНН.

По каждому медику, который болеет коронавирусом, проводится эпидемиологическое расследование - Степанов

"То, что касается заболеваемости медицинских работников. На сегодня у нас 2063 заболевших коронавирусной болезнью, это 19,8% всех, кто болеет коронавирусом. Для меня это одна из самых больших проблем. Мы не то, что анализировали, я каждый день получаю информацию о том, в какой больнице, куда относится эта больница, работает ли она с COVID-19, какое количество. По каждому такому случаю мы проводим эпидемиологическое расследование. Для нас это очень важно", - сказал Степанов.

Как сообщал УНН, коронавирус в Украине подтвержден у 1976 медицинских работников, наибольшее количество которых заболели в Черновицкой области.

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