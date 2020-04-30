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По кожному медику, який хворіє на коронавірус, проводиться епідеміологічне розслідування – Степанов

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. В Україні наразі понад 2 тисячі медиків, які хворіють на коронавірус. По кожному з них проводиться епідеміологічне розслідування. Про це розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі програми "Народ проти" на телеканалі Zik, передає УНН.

По кожному медику, який хворіє на коронавірус, проводиться епідеміологічне розслідування – Степанов

"Те, що стосується захворюваності медичних працівників. На сьогодні в нас 2063, які захворіли на коронавірусну хворобу, це 19,8% всіх, хто хворіє на коронавірус. Для мене це одна із самих великих проблем. Ми не те, що аналізували, я кожного дня отримую інформацію про те, в якій лікарні, куди відноситься ця лікарня, чи працює вона з COVID-19, яка кількість. По кожному такому випадку ми проводимо епідеміологічне розслідування. Для нас це дуже важливо", - сказав Степанов.

Як повідомляв УНН, коронавірус в Україні підтверджено у 1976 медичних працівників, найбільша кількість яких захворіли у Чернівецькій області.

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