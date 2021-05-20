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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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По Израилю за ночь выпустили около 70 ракет из сектора Газа, WSJ сообщает о скором перемирии

Киев • УНН

 • 17197 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. По Израилю за ночь выпустили еще около 70 ракет из сектора Газа, сообщила Армия обороны Израиля, передает УНН.

По Израилю за ночь выпустили около 70 ракет из сектора Газа, WSJ сообщает о скором перемирии

Цитата:

"По состоянию на 7:00 с 19:00 (вчерашнего вечера - ред.) было зафиксировано около 70 пусков из сектора Газа на территорию Израиля", - сообщили израильские военные.

Детали

Как сообщается, около десяти из запущенных с вечера ракет упали в секторе Газа. Системы ПВО Израиля перехватили около 90% ракет в ночное время.

Также указано, что за прошедший день истребители ЦАХАЛа атаковали десятки подземных террористических целей в рамках масштабной операции ЦАХАЛа по атаке на "Метро" ХАМАС по всему сектору Газа.

Кроме того, как сообщается, ЦАХАЛ в течение ночи атаковал другие террористические цели по всему сектору Газа, в том числе: военную инфраструктуру для ведения боевых действий в доме командира батальона "Северный Хан-Юнис" Али Абу Зарки, объекты производства оружия и ряд подземных и подводных стартовых площадок.

ХАМАС потратил последнее десятилетие на строительство террористической сети тоннелей "Метро" для осуществления террористической деятельности на территории Газы и в Израиле.

Всего за 5 дней мы ее нейтрализовалы. pic.twitter.com/YtMT5ON9nk

- Армия обороны Израиля (@IdfRussian) May 20, 2021

במהלך היממה האחרונה, מטוסי קרב של צה"ל תקפו עשרות יעדי טרור תת קרקעיים נוספים, כחלק מהמבצע הנרחב של צה"ל לתקיפת ה'מטרו "של חמאס ברחבי רצועת עזה תוך פגיעה משמעותית במערך התת קרקעי של ארגוני הטרור ברצועה. בשעה זו ממשיכים מטוסי קרב של צה"ל לתקוף יעדי טרור תת קרקעיים pic.twitter.com/7rdeol4u0t

- צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 20, 2021

Переговоры по поводу перемирия

The Wall Street Journal сообщает, что режим прекращение огня между Израилем и группировками Газы может вступить в силу уже завтра, 21 мая.

Люди, участвовавшие в обсуждениях, сообщили изданию, что египетские посредники добились прогресса в переговорах с лидерами ХАМАС, а Израиль "в частном порядке" признал, что он близок к достижению всех своих военных целей.

В сообщении говорится, что Вашингтон считает, что, если не произойдет никаких непредвиденных событий, прекращение огня может вступить в силу на этой неделе, и единственный вопрос - это время.

Однако официальный представитель США сообщил изданию, что есть опасения по поводу палестинского "Исламского джихада" - газета утверждает, что эта группировка - это "джокер" (непредсказуемый фактор - ред.) - и может продолжать проводить атаки даже после того, как будет достигнуто соглашение о прекращении огня.

Белый дом отказывается комментировать сообщения.

Контекст

Конфликт в регионе резко обострилась после того, как Израиль принял решение выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Это вызвало массовые акции протеста и беспорядки в Иерусалиме, в результате которых пострадали сотни людей.

Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая, обострение началось из-за столкновений между палестинцами и израильской полицией в Восточном Иерусалиме.

В ЦАХАЛе заявили накануне, что с 10 мая из сектора Газы в сторону Израиля было выпущено уже 3700 ракет.

Медики из Газы сообщают, что с начала нового обострения конфликта по состоянию на 19 мая погибли 227 палестинцев, 64 среди которых - дети. Еще 1620 палестинцев были ранены. Израиль сообщил о 10 погибших, в том числе двоих детях.

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