По Ізраїлю за ніч випустили близько 70 ракет з сектора Газа, WSJ повідомляє про близьке перемир'я

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"Станом на 7:00 з 19:00 (вчорашнього вечора - ред.) було зафіксовано близько 70 пусків з сектора Газа на територію Ізраїлю", - повідомили ізраїльські військові.

Деталі

Як повідомляється, близько десяти з запущених з вечора з Гази ракет впали в секторі. Системи ППО Ізраїлю перехопили близько 90% ракет у нічний час.

Також зазначено, що за минулий день винищувачі ЦАХАЛу атакували десятки підземних терористичних цілей у межах масштабної операції щодо атаки на "Метро" ХАМАС по всьому сектору Газа.

Окрім того, як повідомляється, ЦАХАЛ протягом ночі атакував інші терористичні цілі по всьому сектору Газа, в тому числі: військову інфраструктуру для ведення бойових дій в будинку командира батальйону "Північний Хан-Юніс" Алі Абу Зарки, об'єкти виробництва зброї і низку підземних і підводних стартових майданчиків.

ХАМАС потратил последнее десятилетие на строительство террористической сети тоннелей “Метро” для осуществления террористической деятельности на территории Газы и в Израиле.



Всего за 5 дней мы ее нейтрализовали. pic.twitter.com/YtMT5ON9nk

במהלך היממה האחרונה, מטוסי קרב של צה"ל תקפו עשרות יעדי טרור תת קרקעיים נוספים, כחלק מהמבצע הנרחב של צה"ל לתקיפת ה'מטרו' של חמאס ברחבי רצועת עזה תוך פגיעה משמעותית במערך התת קרקעי של ארגוני הטרור ברצועה. בשעה זו ממשיכים מטוסי קרב של צה"ל לתקוף יעדי טרור תת קרקעיים pic.twitter.com/7rdeol4u0t

Переговори з приводу перемир'я

The Wall Street Journal повідомляє, що режим припинення вогню між Ізраїлем і угрупованнями Гази може набути чинності вже завтра, 21 травня.

Люди, що брали участь в обговореннях, повідомили виданню, що єгипетські посередники домоглися прогресу в переговорах з лідерами ХАМАС, а Ізраїль "в приватному порядку" визнав, що він близький до досягнення всіх своїх військових цілей.

У повідомленні сказано, що Вашингтон вважає, що, якщо не відбудеться ніяких непередбачених подій, припинення вогню може набути чинності цього тижня, і єдине питання - це час.

Однак офіційний представник США повідомив виданню, що є побоювання з приводу палестинського "Ісламського джихаду" - газета стверджує, що це угруповання - це "джокер" (непередбачуваний фактор - ред.) - і може продовжувати проводити атаки навіть після того, як буде досягнуто згоди про припинення вогню.

Білий дім відмовився коментувати повідомлення.

Контекст

Конфлікт в регіоні різко загострилася після того, як Ізраїль ухвалив рішення виселити кілька палестинських сімей зі Східного Єрусалиму. Це викликало масові акції протесту і безлади в Єрусалимі, в результаті яких постраждали сотні людей.

Ракетні удари між Ізраїлем і сектором Газа тривають з 10 травня, загострення почалося через зіткнення між палестинцями та ізраїльською поліцією в Східному Єрусалимі.

У ЦАХАЛі заявили напередодні, що з 10 травня з сектора Гази в бік Ізраїлю було випущено уже 3700 ракет.

Медики з Гази повідомляють, що з початку нового загострення конфлікту станом на 19 травня загинули 227 палестинців, 64 серед яких — діти. Ще 1620 палестинців були поранені. Ізраїль повідомив про 10 загиблих, у тому числі двох дітей.