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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 69278 просмотра

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"Плюшки" или "ни минуты без бабла": НАБУ опубликовало крылатые выражения коррупционеров

Киев  •  УНН

 • 27481 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Национальное антикоррупционное бюро решило показать, как нечистые на руку чиновники "решают вопросы" в разных кабинетах и обнародовали подборку фраз взяточников, которые уже стали крылатыми. Речь идет об отрывках из записей разговоров должностных лиц, которые фигурируют в громких делах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на YouTube канал НАБУ.

"За 5 лет расследований НАБУ зафиксировало немало переговоров участников коррупционных преступлений. Эти записи позволяют сформировать четкое представление о том, как "решают вопросы" в некоторых кабинетах. Вашему вниманию - подборка ярких диалогов и фраз. Некоторые из них уже стали крылатыми", - отметили в ведомстве.

Из записей разговоров председателя ОАСК Павла Вовка:
- Я говорю: "Саша, да, а что это ты, ты сомневался в нашей политической проституции?" Мы ждали этого момента. Все вам вспомнить.

Из разговора судьи ОАСК Евгения Аблова с председателем суда Павлом Волком:
- Шеф, давай что-то учудим. Я готов.
- Учудим. Тебе скучно?

Вероятно, по записям в рамках расследования передачи взяток экс-главе Черновицкого облсовета Ивану Мунтяну:
- Если бы было еще хоть 30 еще сегодня?
- Ваня, смотри! Веришь! Вот, смотри ... Осталось пару гривен, и то мелкие, все! Так трудно это все!

Также стоит отметить запись в рамках расследования "янтарного дела", в котором фигурирует экс-нардеп Борислав Розенблат:
- Сто, двести, тысяча, чтобы клерки просто подняли свои задницы и пошли работать.

Из разговора с советником экс-головы Госрезерва Ярослава Погорелого о коррупционной схеме:
- В следующую среду, ***, 50 тыс. долларов США, ***.
- Красавчик.
- Ни минуты без бабла!

В записях в рамках расследования коррупции в Госрезерве есть такой диалог:
- Что, в свою очередь, мы получим за то, что мы будем платить?
- Спокойствие душевное. Душевное и моральное.

Из записей разговора посредника народного депутата Александра Юрченко о взятках за внесение изменений в законопроект:
- Возможность раздать какие-то плюшки людям, которые участвовали в процессе. Это намек.
- Плюшки. В смысле, плюшки?
- Плюшки.

Добавим, что сегодня во время получения взятки в размере 250 тыс. долларов разоблачен руководитель ГП "Морской торговый порт "Черноморск".

Украинские Национальные Новости

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