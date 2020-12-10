"Плюшки" или "ни минуты без бабла": НАБУ опубликовало крылатые выражения коррупционеров

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Национальное антикоррупционное бюро решило показать, как нечистые на руку чиновники "решают вопросы" в разных кабинетах и обнародовали подборку фраз взяточников, которые уже стали крылатыми. Речь идет об отрывках из записей разговоров должностных лиц, которые фигурируют в громких делах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на YouTube канал НАБУ.