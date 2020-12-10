"Плюшки" або "ні хвилини без бабла": НАБУ опублікувало крилаті вислови корупціонерів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Національне антикорупційне бюро вирішило показати, як нечисті на руку чиновники "вирішують питання" у різних кабінетах і оприлюднили підбірку фраз хабарників, які уже стали крилатими. Йдеться про уривки із записів розмов посадовців, які фігурують у гучних справах. Про це інформує УНН з посиланням на YouTube канал НАБУ.
“За 5 років розслідувань НАБУ зафіксувало чимало перемовин учасників корупційних злочинів. Ці записи дозволяють сформувати чітке уявлення про те, як „вирішують питання“ у деяких владних кабінетах. Вашій увазі — підбірка яскравих діалогів та фраз. Деякі з них уже стали крилатими”, — зазначили в відомстві.
Із записів розмов голови ОАСК Павла Вовка:
— Я говорю: “Саша, так, а що ти це, ти сумнівався в нашій політичній проституції?” Ми чекали цього моменту. Все вам згадати.
З розмови судді ОАСК Євгена Аблова з головою суду Павлом Вовком:
— Шеф, давай щось утнемо. Я готовий.
— Утнемо. Тобі нудно?
Ймовірно, з записів в рамках розслідування передачі хабарів ексголові Чернівецької облради Івану Мунтяну:
— Якби було ще хоч 30 ще сьогодні?
— Ваня, дивись! Віриш! Ось, дивись... Залишилося пару гривень, і то дрібні, все! Так важко це все!
Також варто відзначити запис у рамках розслідування “бурштинової справи”, в якому фігурує екснардеп Борислав Розенблат:
— Сто, двісті, тисяча, щоб клерки просто підняли свої дупи і пішли працювати.
З розмови з радником ексголови Держрезерву Ярослава Погорілого про корупційну схему:
— Наступної середи, ***, 50 тис. доларів США, ***.
— Красунчик.
— Ні хвилини без бабла!
У записах в рамках розслідування корупції в Держрезерві є такий діалог:
— Що, своєю чергою, ми отримаємо за те, що ми будемо платити?
— Спокій душевний. Душевний і моральний.
Із записів розмови посередника народного депутата Олександра Юрченка про хабарі за внесення змін до законопроекту:
— Можливість роздати якісь плюшки людям, які брали участь в процесі. Це натяк.
— Плюшки. У сенсі, плюшки?
— Плюшки.
Додамо, що сьогодні під час отримання хабаря в розмірі 250 тисяч доларів викрито керівника ДП “Морський торговельний порт “Чорноморськ”.