"Плюшки" або "ні хвилини без бабла": НАБУ опублікувало крилаті вислови корупціонерів

“За 5 років розслідувань НАБУ зафіксувало чимало перемовин учасників корупційних злочинів. Ці записи дозволяють сформувати чітке уявлення про те, як „вирішують питання“ у деяких владних кабінетах. Вашій увазі — підбірка яскравих діалогів та фраз. Деякі з них уже стали крилатими”, — зазначили в відомстві.

Із записів розмов голови ОАСК Павла Вовка:

— Я говорю: “Саша, так, а що ти це, ти сумнівався в нашій політичній проституції?” Ми чекали цього моменту. Все вам згадати.

З розмови судді ОАСК Євгена Аблова з головою суду Павлом Вовком:

— Шеф, давай щось утнемо. Я готовий.

— Утнемо. Тобі нудно?

Ймовірно, з записів в рамках розслідування передачі хабарів ексголові Чернівецької облради Івану Мунтяну:

— Якби було ще хоч 30 ще сьогодні?

— Ваня, дивись! Віриш! Ось, дивись... Залишилося пару гривень, і то дрібні, все! Так важко це все!

Також варто відзначити запис у рамках розслідування “бурштинової справи”, в якому фігурує екснардеп Борислав Розенблат:

— Сто, двісті, тисяча, щоб клерки просто підняли свої дупи і пішли працювати.

З розмови з радником ексголови Держрезерву Ярослава Погорілого про корупційну схему:

— Наступної середи, ***, 50 тис. доларів США, ***.

— Красунчик.

— Ні хвилини без бабла!

У записах в рамках розслідування корупції в Держрезерві є такий діалог:

— Що, своєю чергою, ми отримаємо за те, що ми будемо платити?

— Спокій душевний. Душевний і моральний.

Із записів розмови посередника народного депутата Олександра Юрченка про хабарі за внесення змін до законопроекту:

— Можливість роздати якісь плюшки людям, які брали участь в процесі. Це натяк.

— Плюшки. У сенсі, плюшки?

— Плюшки.

Додамо, що сьогодні під час отримання хабаря в розмірі 250 тисяч доларів викрито керівника ДП “Морський торговельний порт “Чорноморськ”.