Плата за "лояльність": керівника порту “Чорноморськ” затримано на хабарі у 250 тис. дол.

“10 грудня 2020 року детективи Національного бюро за процесуального керівництва САП викрили на вимаганні та отриманні неправомірної вигоди у 250 тис. дол. керівника ДП “Морський торговельний порт „Чорноморськ“ та особу-посередника”, — йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що керівник державного підприємства вимагав кошти за погодження плану санації збанкрутілої приватної компанії, у комітеті кредиторів якої ДП мало більшість голосів. Ця компанія вела перемовини з приватними інвесторами. Однак їхнє залучення потребувало погодження комітету кредиторів. Тож коли керівник ДП відчув серйозність намірів одного з інвесторів, зажадав від нього плату за “лояльність”, оцінивши її у 250 тис. дол.

"Керівник ДП діяв за посередництва представника іншого кредитора приватної компанії, який отримав неправомірну вигоду для подальшої передачі посадовцю ДП “Морський торговельний порт “Чорноморськ”, — зазначили в НАБУ.

Цих двох осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, що сьогодні Президента Національної академії аграрних наук України викрили на отриманні елітного позашляховика за сприяння у зарахуванню особи до списку претендентів на вакансії академіків.