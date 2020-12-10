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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 69278 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 91721 просмотра

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Плата за "лояльность": руководителя порта "Черноморск" задержали на взятке в 250 тыс. долл.

Плата за "лояльность": руководителя порта "Черноморск" задержали на взятке в 250 тыс. долл.

Киев  •  УНН

 • 18198 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. На получении взятки в размере 250 тыс. долларов разоблачен руководитель ГП "Морской торговый порт "Черноморск". Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины, передает УНН.

"10 декабря 2020 года детективы Национального бюро по процессуального руководства САП уличили в вымогательстве и получении неправомерной выгоды в 250 тыс. долл. руководителя ГП "Морской торговый порт "Черноморск" и лицо-посредника", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что руководитель государственного предприятия требовал деньги за согласование плана санации обанкротившейся частной компании, в комитете кредиторов которой ГП имело большинство голосов. Эта компания вела переговоры с частными инвесторами. Однако их привлечение требовало согласования комитета кредиторов. Поэтому когда руководитель ГП почувствовал серьезность намерений одного из инвесторов, потребовал от него плату за "лояльность", оценив ее в 250 тыс. долл.

"Руководитель ГП действовал при посредничестве представителя другого кредитора частной компании, который получил неправомерную выгоду для дальнейшей передачи должностному ГП "Морской торговый порт "Черноморск", - отметили в НАБУ.

Этих двух человек задержано в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, что сегодня Президента Национальной академии аграрных наук Украины разоблачили на получении элитного внедорожника за содействие в зачислению лица в список претендентов на вакансии академиков.

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