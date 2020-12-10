Плата за "лояльность": руководителя порта "Черноморск" задержали на взятке в 250 тыс. долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. На получении взятки в размере 250 тыс. долларов разоблачен руководитель ГП "Морской торговый порт "Черноморск". Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины, передает УНН.
"10 декабря 2020 года детективы Национального бюро по процессуального руководства САП уличили в вымогательстве и получении неправомерной выгоды в 250 тыс. долл. руководителя ГП "Морской торговый порт "Черноморск" и лицо-посредника", - говорится в сообщении.
Следствие установило, что руководитель государственного предприятия требовал деньги за согласование плана санации обанкротившейся частной компании, в комитете кредиторов которой ГП имело большинство голосов. Эта компания вела переговоры с частными инвесторами. Однако их привлечение требовало согласования комитета кредиторов. Поэтому когда руководитель ГП почувствовал серьезность намерений одного из инвесторов, потребовал от него плату за "лояльность", оценив ее в 250 тыс. долл.
"Руководитель ГП действовал при посредничестве представителя другого кредитора частной компании, который получил неправомерную выгоду для дальнейшей передачи должностному ГП "Морской торговый порт "Черноморск", - отметили в НАБУ.
Этих двух человек задержано в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения.
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