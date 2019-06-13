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Плюс-минус 2035 год: Климкин оценил перспективы Украины вступить в ЕС

Киев • УНН

 • 9612 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Украина имеет шанс стать членом Европейского Союза в период около 2035 года. Это амбициозно, но реально. Такое мнение высказал министр иностранных дел Павел Климкин на своей странице в Facebook, передает УНН.

Плюс-минус 2035 год: Климкин оценил перспективы Украины вступить в ЕС

"В ближайшей перспективе скептическое отношение большинства стран-членов ЕС к потенциальному расширению вряд изменится к лучшему... Конечно, если настроения внутри ЕС сбалансируются, балканские страны успешно интегрируются в 2025 году, а также другие звезды и планеты станут в благоприятные евроинтеграционные позиции, то после 2025 года у нас появится реальный шанс получить европейскую перспективу. Амбициозно, но возможно", - отметил Климкин, напомнив, что для этого требуется согласие всех стран-членов ЕС.

К тому времени, по его словам, "должны реально прыгнуть выше головы, чтобы изменить Украину и украинцев".

"Потом начнутся предвступительные переговоры... Если проанализировать ретроспективу расширения ЕС в последние годы, увидим, что с момента подачи заявки на вступление до момента получения членства проходило в среднем 10-12 лет... Поэтому считаем, здесь ничего сверхсложного, школьная арифметика: +/- 2035", - заявил Климкин.

При этом многие страны-члены будут максимально тщательно и даже предвзято проверять каждое наше достижение и шаг, отметил глава МИД.

"Повторюсь: амбициозно, но реально", - отметил он.

"Кстати, примерно такими же цифрами оперируют и наши европейские друзья и партнеры. И, к сожалению, Европа - это не только наши сторонники. А те, кто нам не слишком симпатизирует, вообще не хотят устанавливать какие-то конкретные сроки. Об этом тоже не забываем", - подытожил министр.

Напомним, Верховная Рада проголосовала за изменения в Конституцию относительно курса на ЕС и НАТО 7 февраля. 19 февраля закон об изменениях в Конституцию, которым необратимо закреплено движение Украины в ЕС и НАТО, подписал Президент. Они вступили в силу 21 февраля. Пятый Президент Украины Петр Порошенко заявлял, что до 2023 года Украина готова будет подать заявку на вступление в ЕС и НАТО.

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