Плюс-мінус 2035 рік: Клімкін оцінив перспективи України вступити в ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Україна має шанс стати членом Європейського Союзу у період близько 2035 року. Це амбітно, але реально. Таку думку висловив міністр закордонних справ Павло Клімкін на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"У найближчій перспективі скептичне ставлення більшості країн-членів ЄС до потенційного розширення навряд зміниться на краще... Звичайно, якщо настрої всередині ЄС збалансуються, балканські країни успішно інтегруються у 2025 році, а також інші зорі та планети стануть у сприятливі євроінтеграційні позиції, то після 2025 у нас з’явиться реальний шанс отримати європейську перспективу. Амбітно, але можливо", - вказав Клімкін, нагадавши, що для цього потрібна згода всіх країн-членів ЄС.
До того часу, з його слів, "маємо реально стрибнути вище голови, щоб змінити Україну і українців".
"Потім розпочнуться передвступні переговори... Якщо проаналізувати ретроспективу розширення ЄС в останні роки, побачимо, що з моменту подачі заявки на вступ до моменту отримання членства проходило в середньому 10-12 років... Тому рахуємо, тут нічого надскладного, шкільна арифметика: +/- 2035 рік", - заявив Клімкін.
При цьому багато країн-членів будуть максимально прискіпливо і навіть упереджено перевіряти кожне наше досягнення і крок, зауважив голова МЗС.
"Повторюсь: амбітно, але реально", - вказав він.
"До речі, приблизно такими ж цифрами оперують і наші європейські друзі та партнери. І, на жаль, Європа – це не лише наші симпатики. А ті, хто нам не надто симпатизує, взагалі не хочуть встановлювати якісь конкретні терміни та строки. Про це теж не забуваймо", - підсумував міністр.
Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за зміни до Конституції щодо курсу на ЄС і НАТО 7 лютого. 19 лютого закон про зміни до Конституції, яким незворотньо закріплений рух України до ЄС і НАТО, підписав Президент. Вони набули чинності 21 лютого. П'ятий Президент України Петро Порошенко заявляв, що до 2023 року Україна готова буде подати заявку на вступ у ЄС і НАТО.