Плюс 370: Генштаб ВСУ обновил данные о ликвидированных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 93 760 человек и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 10.12 ориентировочно составляли:
· личного состава – около 93760 (+370) человек ликвидировано;
· танков – 2940 (+3);
· боевых бронированных машин – 5917 (+5);
· артиллерийских систем –1927 (+1);
· РСЗВ–397 (+2);
· средства ПВО – 211 (+0);
· самолетов – 281 (+0);
· вертолетов –264 (+0);
· БПЛА оперативно-тактического уровня – 1603 (+0);
· крылатые ракеты – 592 (+0);
· корабли /катера ‒ 16 (+0);
· автомобильной техники и автоцистерн –4535 (+4);
· специальная техника ‒ 167 (+3).
Дополнение
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Лиманском направлениях.