Плюс 370: Генштаб ЗСУ оновив дані про ліквідованих окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 93 760 осіб та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.12 орієнтовно становили:
· особового складу ‒ близько 93760 (+370) осіб ліквідовано;
· танків ‒ 2940 (+3);
· бойових броньованих машин ‒ 5917 (+5);
· артилерійських систем – 1927 (+1);
· РСЗВ – 397 (+2);
· засоби ППО ‒ 211 (+0);
· літаків – 281 (+0);
· гелікоптерів – 264 (+0);
· БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1603 (+0);
· крилаті ракети ‒ 592 (+0);
· кораблі /катери ‒ 16 (+0);
· автомобільної техніки та автоцистерн – 4535 (+4);
· спеціальна техніка ‒ 167 (+3).
Доповнення
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках.