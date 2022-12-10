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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Плюс 370: Генштаб ЗСУ оновив дані про ліквідованих окупантів

Плюс 370: Генштаб ЗСУ оновив дані про ліквідованих окупантів

Київ • УНН

 • 737194 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 93 760 осіб та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.12 орієнтовно становили:

· особового складу ‒ близько 93760 (+370) осіб ліквідовано;

· танків ‒ 2940 (+3);

· бойових броньованих машин ‒ 5917 (+5);

· артилерійських систем – 1927 (+1);

· РСЗВ – 397 (+2);

· засоби ППО ‒ 211 (+0);

· літаків – 281 (+0);

· гелікоптерів – 264 (+0);

· БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1603 (+0);

· крилаті ракети ‒ 592 (+0);

· кораблі /катери ‒ 16 (+0);

· автомобільної техніки та автоцистерн – 4535 (+4);

· спеціальна техніка ‒ 167 (+3).

Доповнення

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках.

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