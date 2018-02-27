Площадь Бориса Немцова открыли в США
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. В Вашингтоне открыли площадь Бориса Немцова - Boris Nemtsov Plaza, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
По информации СМИ, на церемонии открытия присутствовали члены конгресса США, представители Госдепартамента, законодательного собрания Вашингтона и администрации, русской диаспоры, а также дочь Немцова Жанна.
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Отмечается, что открытие специальной таблички с новым названием было приурочено к третьей годовщине со дня убийства политика.
Напомним, Борис Немцов был убит в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.