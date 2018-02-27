Площу Бориса Нємцова відкрили у США
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. У Вашингтоні відкрили площу Бориса Нємцова — Boris Nemtsov Plaza, передає УНН із посиланням на РІА “Новости”.
За інформацією ЗМІ, на церемонії відкриття були присутні члени конгресу США, представники Держдепартаменту, законодавчих зборів Вашингтона і адміністрації, російської діаспори, а також дочка Нємцова Жанна.
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Відзначається, що відкриття спеціальної таблички з новою назвою було приурочено до третьої річниці від дня вбивства політика.
Нагадаємо, Борис Нємцов був убитий в центрі Москви в ніч на 28 лютого 2015 року.