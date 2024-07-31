Племянник кандидата в президенты Дональда Трампа Фред Трамп назвал своего дядю «атомно сумасшедшим» и заявил, что будет голосовать за претендентку от демократов Камалу Харрис. Об этом он заявил во вторник в интервью ABC News, передает УНН.

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«В каждой семье есть сумасшедший дядя. Мой дядя Дональд - атомно сумасшедший», - сказал он, представляя свою новую книгу »Все в семье: Трамп и как мы до этого дошли».

На просьбу объяснить, что он имеет в виду, Фред Трамп отметил: «Он делает вещи... от которых я вздрагиваю и говорю: неужели это тот самый парень, которого я знал? Что заставило его измениться? Что заставило его стать таким? Но при всем этом, у меня с ним всегда были хорошие отношения».

Дополнение

Фред Трамп, сын покойного старшего брата экс-президента Фреда Трампа, который умер в 1981 году в возрасте 42 лет, говорит, что написал книгу, в частности, для того, чтобы защитить людей с тяжелыми нарушениями развития, таких как его взрослый сын Уильям. По его словам, рассказ о семье Трампа не является политическим заказом, а скорее «полной правдой» о его дяде.

В книге подробно описано, как Трамп прибегал к расистским высказываниям.

«Мне было около десяти лет, и я был в доме моих бабушки и дедушки, как и многие другие, - сказал Фред Трамп. - И Дональд - я слышал, как он кричал... Я спустился к подъездной дорожке дома... Там стоял его белый кабриолет El Dorado с двумя порезами... И он дважды употребил слово на букву «н» (речь идет об оскорбительном именовании темнокожих, - ред.), говоря, кто, по его мнению, сделал это».

По убеждению племянника, Трамп на самом деле не является расистом, а «использует людей, независимо от того, чернокожие они или нет».

«Он использует их как реквизит. И когда он получит от них то, что ему нужно - голоса избирателей, - он отодвинет их».

Также Трамп, уже будучи президентом, жестоко высказывался о людях с инвалидностью, добавил его племянник.

«Эти люди, это все расходы... Они должны просто умереть», - процитировал Фред Трамп своего дядю.

Он подчеркнул, что планирует отдать свой голос на президентских выборах за Харрис.

В команде Трампа категорически отвергли любые обвинения в адрес кандидата от республиканцев, назвав слова племянника ложью.

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