Племянница Скрипаля опубликовала начало своей книги о событиях в Солсбери

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 1950 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 26891 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 48518 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 113363 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 108937 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136220 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144005 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129984 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130063 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Племянница Скрипаля опубликовала начало своей книги о событиях в Солсбери

Племянница Скрипаля опубликовала начало своей книги о событиях в Солсбери

Киев  •  УНН

 • 9313 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль опубликовала в социальных сетях в ночь на 2 июня первую главу книги, посвященной инциденту в Солсбери. В тексте на своих официальных страницах на Facebook и “ВКонтакте” она рассказала подробнее о семье и событиях, предшествовавших новости об отравлении родственников, передает УНН.

Позднее она сообщает, что узнала о происшествии в Солсбери от друга семьи. После этого Скрипаль и ее муж начинают следить за информацией об инциденте в интернете. Она отмечает, что российское телевидение сообщило подробности о произошедшем только на следующий день, 6 марта.

Ранее племянница бывшего полковника ГРУ заявила ТАСС, что собирается завершить работу над книгой в феврале. Позднее она сообщила о возникших разногласиях с человеком, помогавшим в написании, и отметила, что завершит работу сама. По словам Скрипаль, публикации будут сопровождаться фотографиями из семейного альбома. Как часто она намерена выпускать главы, женщина не уточнила.

Напоминаем, племянница Скрипаля сообщила о передаче в СК записей его телефонных звонков.

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