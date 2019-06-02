Племянница Скрипаля опубликовала начало своей книги о событиях в Солсбери
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль опубликовала в социальных сетях в ночь на 2 июня первую главу книги, посвященной инциденту в Солсбери. В тексте на своих официальных страницах на Facebook и “ВКонтакте” она рассказала подробнее о семье и событиях, предшествовавших новости об отравлении родственников, передает УНН.
Позднее она сообщает, что узнала о происшествии в Солсбери от друга семьи. После этого Скрипаль и ее муж начинают следить за информацией об инциденте в интернете. Она отмечает, что российское телевидение сообщило подробности о произошедшем только на следующий день, 6 марта.
Ранее племянница бывшего полковника ГРУ заявила ТАСС, что собирается завершить работу над книгой в феврале. Позднее она сообщила о возникших разногласиях с человеком, помогавшим в написании, и отметила, что завершит работу сама. По словам Скрипаль, публикации будут сопровождаться фотографиями из семейного альбома. Как часто она намерена выпускать главы, женщина не уточнила.
Напоминаем, племянница Скрипаля сообщила о передаче в СК записей его телефонных звонков.