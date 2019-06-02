Племінниця Скрипаля опублікувала початок своєї книги про події в Солсбері

КИЇВ. 2 червня. УНН. Племінниця колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля Вікторія Скрипаль опублікувала в соціальних мережах в ніч на 2 червня перший розділ книги, присвяченій інциденту в Солсбері. У тексті на своїх офіційних сторінках на Facebook і “ВКонтакте” вона розповіла докладніше про сім’ю і події, що передували новині про отруєння родичів, передає УНН.