Племінниця Скрипаля опублікувала початок своєї книги про події в Солсбері
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Племінниця колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля Вікторія Скрипаль опублікувала в соціальних мережах в ніч на 2 червня перший розділ книги, присвяченій інциденту в Солсбері. У тексті на своїх офіційних сторінках на Facebook і “ВКонтакте” вона розповіла докладніше про сім’ю і події, що передували новині про отруєння родичів, передає УНН.
Пізніше вона повідомляє, що дізналася про подію в Солсбері від друга сім’ї. Після цього Скрипаль і її чоловік починають стежити за інформацією про інцидент в інтернеті. Вона зазначає, що російське телебачення повідомило подробиці про подію тільки наступного дня, 6 березня.
Раніше племінниця колишнього полковника ГРУ заявила ТАСС, що збирається завершити роботу над книгою в лютому. Пізніше вона повідомила про розбіжності, що виникли з людиною, яка допомогала в написанні, і зазначила, що завершить роботу сама. За словами Скрипаль, публікації будуть супроводжуватися фотографіями з сімейного альбому. Як часто вона має намір випускати глави, жінка не уточнила.
Нагадуємо, племінниця Скрипаля повідомила про передачу в СК записи його телефонних дзвінків.