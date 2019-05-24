Племінниця Скрипаля повідомила про передачу в СК записи його телефонних дзвінків

"Він дзвонив двічі, один раз у квітні та один раз залишив повідомлення на автовідповідачі… Номер визначився, номер зареєстрований у Великобританії, кожен раз номер був різний… (Матеріали до Слідчого комітету) вже передала", - сказала Вікторія Скрипаль.

Також вона пояснила, що рішення не повідомляти про дзвінки Сергія Скрипаля прийняла самостійно.

Окрім того, в управлінні СУ СК по Ярославській області співрозмовник агентства повідомив, що до них документи від Вікторії Скрипаль не надходили.

"Ймовірно, вона могла їх передати в Центральний апарат СК Росії", - допускає співрозмовник агентства.

За її словами, Скрипаль розповів про проблеми з горлом.

"Він повідомив, що у нього стоїть трахеостома (штучне дихальне горло – ред.), тому йому важко розмовляти, у нього в горлі дере", - додала Скрипаль.

Нагадаємо, британський телеканал ВВС зніме телевізійну драму у двох частинах про отруєння в Солсбері екс-агента ГРУ РФ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Як повідомляв УНН, у справі про отруєння Сергія і його дочки Юлії Скрипаль речовиною "Новачок" існує четвертий підозрюваний.