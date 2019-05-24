Племінниця Скрипаля повідомила про передачу в СК записи його телефонних дзвінків
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Племінниця колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля - Вікторія Скрипаль повідомила, що передала до Слідчого комітету записи недавніх дзвінків дядька. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
"Він дзвонив двічі, один раз у квітні та один раз залишив повідомлення на автовідповідачі… Номер визначився, номер зареєстрований у Великобританії, кожен раз номер був різний… (Матеріали до Слідчого комітету) вже передала", - сказала Вікторія Скрипаль.
Також вона пояснила, що рішення не повідомляти про дзвінки Сергія Скрипаля прийняла самостійно.
Окрім того, в управлінні СУ СК по Ярославській області співрозмовник агентства повідомив, що до них документи від Вікторії Скрипаль не надходили.
"Ймовірно, вона могла їх передати в Центральний апарат СК Росії", - допускає співрозмовник агентства.
За її словами, Скрипаль розповів про проблеми з горлом.
"Він повідомив, що у нього стоїть трахеостома (штучне дихальне горло – ред.), тому йому важко розмовляти, у нього в горлі дере", - додала Скрипаль.
Нагадаємо, британський телеканал ВВС зніме телевізійну драму у двох частинах про отруєння в Солсбері екс-агента ГРУ РФ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.
Як повідомляв УНН, у справі про отруєння Сергія і його дочки Юлії Скрипаль речовиною "Новачок" існує четвертий підозрюваний.