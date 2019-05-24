Племянница Скрипаля сообщила о передаче в СК записи его телефонных звонков
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля - Виктория Скрипаля сообщила, что передала в Следственный комитет записи вызовов дяди. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Он звонил дважды, один раз в апреле и один раз оставил сообщение на автоответчике... Номер определился, номер зарегистрирован в Великобритании, каждый раз номер был разный... (Материалы в Следственный комитет) уже передала", - сказала Виктория Скрипаль.
Также она пояснила, что решение не сообщать о звонках Сергея Скрипаля приняла самостоятельно.
Кроме того, в управлении СУ СК по Ярославской области собеседник агентства сообщил, что к ним документы от Виктории Скрипаль не поступали.
"Вероятно, она могла их передать в Центральный аппарат СК России", - допускает собеседник агентства.
По ее словам, Скрипаль рассказал о проблемах с горлом.
"Он сообщил, что у него стоит трахеостома (искусственное дыхательное горло - ред.), поэтому ему трудно разговаривать, у него в горле першит", - добавила Скрипаль.
Напомним, британский телеканал BBC снимет телевизионную драму в двух частях об отравлении в Солсбери экс-агента ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Как сообщал УНН, в деле об отравлении Сергея и его дочери Юлии Скрипаль веществом "Новичок" существует четвертый подозреваемый.