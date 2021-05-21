Плавание: Украина завоевала вторую медаль на чемпионате Европы в Венгрии

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На коронной дистанции 50 м баттерфляем Говоров принес Украине вторую награду чемпионата Европы в плавании. Его результат равен 23,01 с. Лишь 0,01 с его отделила от завоевания золотой медали, которая досталась хозяину соревнований Себастьяну Шабо.

Примечательно, что спринтерская дистанция баттерфляем - коронная для Говорова, он побеждал на ней на двух предыдущих Евро (2016 2018), а также является мировым рекордсменом.

Напомним

Первую медаль европейских соревнований по плаванию Украина принес пловец вольным стилем Михаил Романчук.