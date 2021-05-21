Плавання: Україна завоювала другу медаль на чемпіонаті Європи в Угорщині
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Український спортсмен Андрій Говоров здобув срібну нагороду чемпіонату Європи з водних видів спорту, що проходить у Будапешті, передає УНН з посиланням на Федерацію плавання України.
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На коронній дистанції 50 м батерфляєм Говоров приніс Україні другу нагороду чемпіонату Європи у плаванні. Його результат дорівнює 23,01 с. Лише 0,01 с його відділила від завоювання золотої медалі, яка дісталася господарю змагань Себастьяну Шабо.
Примітно, що спринтерська дистанція батерфляєм - коронна для Говорова, він перемагав на ній на двох попередніх Євро (2016, 2018), а також є світовим рекордсменом.
Нагадаємо
Першу медаль європейських змагань з плавання Україні приніс плавець вільним стилем Михайло Романчук.