Плавець Романчук приніс Україні "золото" чемпіонату Європи з водних видів спорту
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Михайло Романчук приніс збірній України з плавання першу нагороду чемпіонату Європи з водних видів спорту, що проходить у Будапешті, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію плавання України.
Деталі
У місті Будапешт Романчук впевнено виграв у італійця Григоріо Пальтеньєрі на своїй коронній дистанції 1500 м. вільним стилем і став чемпіоном Європи з результатом 14:39,89 хв.
Італієць став срібним призером, поступившись 3,02 с. Інший італієць Доменіко Ачеренза з часом 14:54,36 виборов бронзову нагороду.
Примітно, що для Романчука ця золота нагорода стала першою на чемпіонатах Європи на дистанції 1500 м (у 2016 році він вигравав "бронзу").
Доповнення
Для збірної України це перша медаль у плаванні на цьому чемпіонаті Європи. Решта українських плавців поки навіть не змогла пробитися до фіналів на своїх дистанціях.