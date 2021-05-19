Плавець Романчук приніс Україні "золото" чемпіонату Європи з водних видів спорту

Деталі

У місті Будапешт Романчук впевнено виграв у італійця Григоріо Пальтеньєрі на своїй коронній дистанції 1500 м. вільним стилем і став чемпіоном Європи з результатом 14:39,89 хв.

Італієць став срібним призером, поступившись 3,02 с. Інший італієць Доменіко Ачеренза з часом 14:54,36 виборов бронзову нагороду.

Примітно, що для Романчука ця золота нагорода стала першою на чемпіонатах Європи на дистанції 1500 м (у 2016 році він вигравав "бронзу").

Доповнення

Для збірної України це перша медаль у плаванні на цьому чемпіонаті Європи. Решта українських плавців поки навіть не змогла пробитися до фіналів на своїх дистанціях.