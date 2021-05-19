Пловец Романчук принес Украине "золото" чемпионата Европы по водным видам спорта
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Михаил Романчук принес сборной Украины по плаванию первую награду чемпионата Европы по водным видам спорта, который проходит в Будапеште, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию плавания Украины.
Детали
В городе Будапешт Романчук уверенно выиграл у итальянца Григорио Пальтеньери на своей коронной дистанции 1500 м. Вольным стилем и стал чемпионом Европы с результатом 14:39,89 мин.
Итальянец стал серебряным призером, уступив 3,02 с. Другой итальянец Доменико Ачеренза со временем 14:54,36 завоевал бронзовую награду.
Примечательно, что для Романчука эта золотая награда стала первой на чемпионатах Европы на дистанции 1500 м (в 2016 году он выигрывал "бронзу").
Дополнение
Для сборной Украины это первая медаль в плавании на этом чемпионате Европы. Остальные украинские пловцы пока даже не смогли пробиться в финал на своих дистанциях.