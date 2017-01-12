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Платинум банк фактически воровал деньги у населения под прикрытием первых лиц Нацбанка - С.Арбузов

Платинум банк фактически воровал деньги у населения под прикрытием первых лиц Нацбанка - С.Арбузов

Киев • УНН

 • 4381 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Зная о проблемности "Платинум банка" и ПриватБанка, Нацбанк Украины позволял обеим банкам собирать деньги у населения под завышенные проценты. Об этом заявил экс-первый вице-премьер Украины и экс-глава Нацбанка Сергей Арбузов в Facebook, передает УНН.

"Два последних громких события в банковской системе – национализация ПриватБанка и признание неплатежеспособным Платинум Банка, стали шоком для общества. Однако, к сожалению, так и не подняли главный вопрос, – об ответственности людей, своими действиями причинивших многомиллирадные убытки стране.

И речь идет не только о владельцах финучреждений или наемных менеджерах, но и о чиновниках НБУ.

Ведь в обоих случаях руководство регулятора давно знало о проблемах, однако не делало ничего, чтобы прекратить злоупотребления.

И Приват, и Платинум, собирали депозиты населения под заоблачные проценты, даже если об их неминуемом банкротстве открыто писала пресса. Фактически, воровали деньги под прикрытием первых лиц Национального банка", - отметил политик.

По мнению С.Арбузова, по вине НБУ банкротство Платинум Банка обойдется теперь Фонду гарантирования вкладов физлиц, а значит госбюджету страны, минимум в 4,8 млрд грн.

"Еще больше денег потеряет бизнес. И было бы очень правильно, чтобы кто-то за это, наконец, ответил", - подчеркнул С.Арбузов.

Он также отметил, что в Украине любят ссылаться на европейский опыт. Поэтому сейчас самое время воспользоваться опытом Исландии.

"Я никогда не идеализировал то, что происходит к западу от наших границ, но в данном случае стоит обратить внимание на опыт Исландии. Там руководство банков понесло полную ответственность за действия, которые привели к кризису 2008 г. И это не только разрядило политическую ситуацию в стране, но и вернуло доверие граждан к финансовой системе.

В Украине сейчас очень важно донести всем ясное послание о том, что отдельным олигархам и, тем более, чиновникам НБУ, не позволено игнорировать законы и избегать ответственности. Именно это, а не пустые разговоры о "новой стране", может реально вернуть доверие людей к государству", - резюмировал С.Арбузов.

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