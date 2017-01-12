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Платинум банк фактично крав гроші у населення під прикриттям перших осіб Нацбанку — С.Арбузов

Платинум банк фактично крав гроші у населення під прикриттям перших осіб Нацбанку — С.Арбузов

Київ • УНН

 • 4382 перегляди

КИЇВ. 12 січня. УНН. Знаючи про проблемність “Платинум банку” і ПриватБанку, Нацбанк України дозволяв обом банкам збирати гроші у населення під завищені відсотки. Про це заявив екс-перший віце-прем’єр України і екс-глава Нацбанку Сергій Арбузов в Facebook, передає УНН.

“Дві останні гучні події в банківській системі — націоналізація ПриватБанку і визнання неплатоспроможним Платинум Банку, стали шоком для суспільства. Однак, на жаль, так і не підняли головне питання, — про відповідальність людей, які своїми діями завдали багатомільярдні збитки країні.

І мова йде не тільки про власників фінустанов або найманих менеджерів, але і про чиновників НБУ.

Адже в обох випадках керівництво регулятора давно знало про проблеми, проте не робило нічого, щоб припинити зловживання.

І Приват, і Платинум, збирали депозити населення під захмарні відсотки навіть тоді, коли про їх неминуче банкрутство відкрито писала преса. Фактично, крали гроші під прикриттям перших осіб Національного банку”, — зазначив політик.

На переконання С.Арбузова, саме з вини НБУ банкрутство Платинум Банку обійдеться тепер Фонду гарантування вкладів фізосіб, а значить держбюджету країни, мінімум в 4,8 млрд грн.

“Ще більше грошей втратить бізнес. І було б дуже правильно, щоб хтось за це, нарешті, відповів ”, - підкреслив С.Арбузов.

Він також зазначив, що в Україні люблять посилатися на європейський досвід. Тож зараз саме час скористатися досвідом Ісландії.

“Я ніколи не ідеалізував те, що відбувається на захід від наших кордонів, але в даному випадку варто звернути увагу на досвід Ісландії. Там керівництво банків понесло повну відповідальність за дії, які призвели до кризи 2008 г. І це не тільки розрядило політичну ситуацію в країні, але і повернуло довіру громадян до фінансової системи.

В Україні зараз дуже важливо донести всім ясне послання про те, що окремим олігархам і, тим більше, чиновникам НБУ, не дозволено ігнорувати закони та уникати відповідальності. Саме це, а не порожні балачки про „нову країну“, може реально повернути довіру людей до держави”, — резюмував С.Арбузов.

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