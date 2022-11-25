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Прибыл из Крыма готовить диверсии: СБУ задержала в Киеве российского агента

Прибыл из Крыма готовить диверсии: СБУ задержала в Киеве российского агента

Киев • УНН

 • 897535 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Правоохранительные органы задержали в Киеве российского агента, прибывшего из временно оккупированного Крыма. Об этом сообщает СБУ, информирует УНН.

Цитата

"Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного внедренного в Украину агента фсб. Злоумышленника перебросили из временно оккупированного Крыма в Киев за месяц до полномасштабного вторжения", - сообщили в СБУ.

Как сообщили в украинской спецслужбе, под видом посещения родственников он некоторое время находился в "спящем режиме", а когда получил указание действовать – его задержала СБУ.

"Злоумышленник выполнял задачи российской спецслужбы по сбору разведданных о местах дислокации и маршрутах перемещения Сил обороны в столичном регионе. Полученную информацию он должен был передавать агрессору для планирования и подготовки активных диверсий против украинских военных подразделений и правоохранительных органов", - отметили в СБУ.

"Следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственное предательство) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

По данным следствия, вражеским приспешником оказался бывший сотрудник расформированной милиции, который после освобождения из рядов МВД в 2014 году остался в Севастополе. После захвата полуострова злоумышленник перешел на сторону захватчиков, за что получил от них назначение в созданное оккупантами местное "управление полиции рф".

Как отмечается, вражеский агент прошел оперативно-боевую подготовку на базе учебных центров российской спецслужбы и ожидал дальнейшей переброски на подконтрольную украинским властям территорию.

Для выполнения вражеских задач предатель пытался сформировать разветвленную сеть осведомителей. Для этого использовал свои связи среди бывших правоохранителей и представителей криминальных кругов, указали в СБУ.

Во время обыска правоохранители обнаружили: внутренний паспорт гражданина россии и российский паспорт для выезда за границу; мобильный телефон с доказательствами законспирированной переписки с фсб через анонимный Телеграм-канал; материалы, подтверждающие прохождение "спецкурса" на территории временно оккупированного Крыма.

Дополнение

Служба безопасности Украины сообщила, что задержала в Херсоне коллаборанта, который "выбивал голоса" за "присоединение" региона к россии.

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