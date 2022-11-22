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"Вибивав голоси" за російську анексію: СБУ затримала колаборанта у Херсоні

"Вибивав голоси" за російську анексію: СБУ затримала колаборанта у Херсоні

Київ • УНН

 • 419258 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Служба безпеки України повідомила, що затримала у Херсоні колаборанта, який "вибивав голоси" за "приєднання" регіону до рф, пише УНН.

Цитата

"У Херсоні затримано представника «избирательной комиссии», яку загарбники створили під час захоплення обласного центру. (...) Затриманий СБУ колаборант збирав «голоси» для фейкового плебісциту. Для цього обходив квартири багатоповерхівок в одному з мікрорайонів міста і закликав людей «проголосувати» за кремлівський проект. У разі незгоди, зловмисник погрожував громадянам фізичною розправою і кликав «на допомогу» озброєних окупантів, які «чергували» біля під’їзду", - зазначили у СБУ.

Деталі

Псевдоустанова, представника якого затримали, "виконувала завдання кремля щодо організації і проведення незаконного референдуму щодо нібито приєднання тимчасово окупованого регіону до рф", вказали у спецслужбі.

Оформлені під дулами автоматів «бюлетені» колаборант, як вказано, передавав до місцевої окупаційної "адміністрації" для подальшої фальсифікації результатів фейкового плебісциту.

За даними слідства, затриманим виявився місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав загарбників і пішов з ними на співпрацю. За це його призначили на «посаду» з грошовим «утриманням» за рахунок агресора, повідомили у СБУ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, участь в організації та проведенні незаконних виборів та/або референдумів на тимчасово окупованій території, вчинена за змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання до 10 років ув’язнення.

Доповнення

СБУ у звільненому Херсоні знайшла списки колаборантів, які співпрацювали з фсб.

Українські Національні Новини

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