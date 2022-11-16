СБУ у звільненому Херсоні знайшла списки колаборантів, які співпрацювали з фсб

Цитата

«За викритими матеріалами встановлено, що ворожі поплічники давали «наводку» окупантам на місця перебування українських патріотів, зокрема учасників руху опору на території південного регіону. Також агенти російської спецслужби брали участь у незаконному переслідуванні місцевих жителів за сфабрикованими «уголовными делами». Виявлено задокументовані факти викрадення і катування потерпілих, а також розграбування їхніх осель під виглядом проведення «обшуків», - ідеться у повідомленні.

Деталі

Співробітники СБУ отримали інформацію, що пособники агресора були завербовані кадровими співробітниками фсб, які входили до складу «временно-оперативной группы ВОГ-8». Також вони займались координацією розвідувально-підривної та диверсійної діяльності на південному напрямку.

Наразі вилучені матеріали направлено на експертизу для проведення подальших оперативних дій з викриття російських агентурних мереж.

Доповнення

У деокупованому Херсоні Служба безпеки України затримала російського військового, переодягненого у цивільний одяг.