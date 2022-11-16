СБУ у звільненому Херсоні знайшла списки колаборантів, які співпрацювали з фсб
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Під час стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні правоохоронці знайшли засекречені документи фсб, в яких містилася інформація про їхніх агентів-колаборантів. Зокрема, були знайдені «протоколи обшуків» у помешканнях херсонців, а також власноруч написані «зобов’язання» агентів про конфіденційне співробітництво з фсб. Про це повідомляє СБУ, інформує УНН.
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«За викритими матеріалами встановлено, що ворожі поплічники давали «наводку» окупантам на місця перебування українських патріотів, зокрема учасників руху опору на території південного регіону. Також агенти російської спецслужби брали участь у незаконному переслідуванні місцевих жителів за сфабрикованими «уголовными делами». Виявлено задокументовані факти викрадення і катування потерпілих, а також розграбування їхніх осель під виглядом проведення «обшуків», - ідеться у повідомленні.
Деталі
Співробітники СБУ отримали інформацію, що пособники агресора були завербовані кадровими співробітниками фсб, які входили до складу «временно-оперативной группы ВОГ-8». Також вони займались координацією розвідувально-підривної та диверсійної діяльності на південному напрямку.
Наразі вилучені матеріали направлено на експертизу для проведення подальших оперативних дій з викриття російських агентурних мереж.
Доповнення
У деокупованому Херсоні Служба безпеки України затримала російського військового, переодягненого у цивільний одяг.