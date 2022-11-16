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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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СБУ у звільненому Херсоні знайшла списки колаборантів, які співпрацювали з фсб

СБУ у звільненому Херсоні знайшла списки колаборантів, які співпрацювали з фсб

Київ • УНН

 • 489574 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Під час стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні правоохоронці знайшли засекречені документи фсб, в яких містилася інформація про їхніх агентів-колаборантів. Зокрема, були знайдені «протоколи обшуків» у помешканнях херсонців, а також власноруч написані «зобов’язання» агентів про конфіденційне співробітництво з фсб. Про це повідомляє СБУ, інформує УНН.

Цитата

«За викритими матеріалами встановлено, що ворожі поплічники давали «наводку» окупантам на місця перебування українських патріотів, зокрема учасників руху опору на території південного регіону. Також агенти російської спецслужби брали участь у незаконному переслідуванні місцевих жителів за сфабрикованими «уголовными делами». Виявлено задокументовані факти викрадення і катування потерпілих, а також розграбування їхніх осель під виглядом проведення «обшуків», - ідеться у повідомленні.

Деталі

Співробітники СБУ отримали інформацію, що пособники агресора були завербовані кадровими співробітниками фсб, які входили до складу «временно-оперативной группы ВОГ-8». Також вони займались координацією розвідувально-підривної та диверсійної діяльності на південному напрямку.

Наразі вилучені матеріали направлено на експертизу для проведення подальших оперативних дій з викриття російських агентурних мереж.

Доповнення

У деокупованому Херсоні Служба безпеки України затримала російського військового, переодягненого у цивільний одяг.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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