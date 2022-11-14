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Хотів "злитися" з місцевими: у Херсоні затримали переодягненого окупанта

Хотів "злитися" з місцевими: у Херсоні затримали переодягненого окупанта

Київ • УНН

 • 309339 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. У деокупованому Херсоні Служба безпеки України затримала російського військового, переодягненого у цивільний одяг. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.

Цитата

"Співробітники Служби безпеки затримали російського військовослужбовця у звільненому Херсоні. Чоловік був перевдягнений у цивільну форму і намагався прикинутися "місцевим", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Окупант зізнався, що є професійним військовим з 69-ї окремої бригади прикриття збройних сил рф.

За даними СБУ, затриманий мав збирати у звільненому Херсоні інформацію для коригування вогню по ЗСУ та проведення диверсій.

Нагадаємо

11 листопада українські військові зайшли у Херсон. ГУР повідомило, що командування армії рф під час відступу з правого берега Херсонщини кинуло своїх солдатів і закликало їх переодягатися у цивільний одяг. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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