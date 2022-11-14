Хотел "слиться" с местными: в Херсоне задержали переодетого оккупанта

Цитата

"Сотрудники Службы безопасности задержали российского военнослужащего в освобожденном Херсоне. Мужчина был переодет в гражданскую форму и пытался притвориться "местным", – говорится в сообщении.

Детали

Оккупант признался, что является профессиональным военным из 69-й отдельной бригады прикрытия вооруженных сил рф.

По данным СБУ, задержанный должен был собирать в освобожденном Херсоне информацию для корректировки огня по ВСУ и проведения диверсий.

Напомним