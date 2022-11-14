11 ноября украинские военные зашли в Херсон. ГУР сообщило, что командование армии рф во время отступления с правого берега Херсонской области бросило своих солдат и призвало их переодеваться в гражданскую одежду.
Хотел "слиться" с местными: в Херсоне задержали переодетого оккупанта
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В деоккупированном Херсоне Служба безопасности Украины задержала российского военного, переодетого в гражданскую одежду. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
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"Сотрудники Службы безопасности задержали российского военнослужащего в освобожденном Херсоне. Мужчина был переодет в гражданскую форму и пытался притвориться "местным", – говорится в сообщении.
Детали
Оккупант признался, что является профессиональным военным из 69-й отдельной бригады прикрытия вооруженных сил рф.
По данным СБУ, задержанный должен был собирать в освобожденном Херсоне информацию для корректировки огня по ВСУ и проведения диверсий.
Напомним