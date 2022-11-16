СБУ в освобожденном Херсоне нашла списки коллаборантов, которые сотрудничали с фсб

Цитата

«По разоблаченным материалам установлено, что вражеские приспешники давали «наводку» оккупантам на места нахождения украинских патриотов, в частности участников движения сопротивления на территории южного региона. Также агенты российской спецслужбы участвовали в незаконном преследовании местных обитателей по сфабрикованными «уголовными делами". Выявлены задокументированные факты похищения и пытки потерпевших, а также разграбление их домов под видом проведения «обысков», - говорится в сообщении.

Детали

Сотрудники СБУ получили информацию, что пособники агрессора были завербованы кадровыми сотрудниками фсб, входившими в состав «временно-оперативной группы ВОГ-8». Также они занимались координацией разведывательно-подрывной и диверсионной деятельности на южном направлении.

Изъятые материалы направлены на экспертизу для проведения дальнейших оперативных действий по разоблачению российских агентурных сетей.

Дополнение

В деоккупированном Херсоне Служба безопасности Украины задержала российского военного, переодетого в гражданскую одежду.