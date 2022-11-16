СБУ в освобожденном Херсоне нашла списки коллаборантов, которые сотрудничали с фсб
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Во время стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне правоохранители нашли засекреченные документы фсб, в которых содержалась информация об их агентах-коллаборантах. В частности, были найдены «протоколы обысков» в жилищах херсонцев, а также собственноручно написанные «обязательства» агентов о конфиденциальном сотрудничестве с фсб. Об этом сообщает СБУ, информирует УНН.
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«По разоблаченным материалам установлено, что вражеские приспешники давали «наводку» оккупантам на места нахождения украинских патриотов, в частности участников движения сопротивления на территории южного региона. Также агенты российской спецслужбы участвовали в незаконном преследовании местных обитателей по сфабрикованными «уголовными делами". Выявлены задокументированные факты похищения и пытки потерпевших, а также разграбление их домов под видом проведения «обысков», - говорится в сообщении.
Детали
Сотрудники СБУ получили информацию, что пособники агрессора были завербованы кадровыми сотрудниками фсб, входившими в состав «временно-оперативной группы ВОГ-8». Также они занимались координацией разведывательно-подрывной и диверсионной деятельности на южном направлении.
Изъятые материалы направлены на экспертизу для проведения дальнейших оперативных действий по разоблачению российских агентурных сетей.
Дополнение
В деоккупированном Херсоне Служба безопасности Украины задержала российского военного, переодетого в гражданскую одежду.