"Выбивал голоса" за российскую аннексию: СБУ задержала коллаборанта в Херсоне

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"В Херсоне задержан представитель «избирательной комиссии», которую захватчики создали во время захвата областного центра. (...) Задержанный СБУ коллаборант собирал «голоса» для фейкового плебисцита. Для этого обходил квартиры многоэтажек в одном из микрорайонов города и призвал людей «проголосовать» за кремлевский проект. В случае несогласия злоумышленник угрожал гражданам физической расправой и звал «в помощь» вооруженных оккупантов, которые «дежурили» у подъезда", - отметили в СБУ.

Детали

Псевдоучреждение, представителя которого задержали, "выполняло задачу кремля по организации и проведению незаконного референдума о якобы присоединении временно оккупированного региона к россии", указали в спецслужбе.

Оформленные под дулами автоматов «бюллетени» коллаборант, как указано, передавал в местную оккупационную "администрацию" для дальнейшей фальсификации результатов фейкового плебисцита.

По данным следствия, задержанным оказался местный житель, который в начале полномасштабного вторжения поддержал захватчиков и пошел с ними на сотрудничество. За это его назначили на «должность» с денежным «содержанием» за счет агрессора, сообщили в СБУ.

В настоящее время следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность, участие в организации и проведении незаконных выборов и/или референдумов на временно оккупированной территории, совершенной по сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет заключения.

Дополнение

СБУ в освобожденном Херсоне нашла списки коллаборантов, сотрудничавших с фсб.