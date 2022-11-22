"Выбивал голоса" за российскую аннексию: СБУ задержала коллаборанта в Херсоне
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Служба безопасности Украины сообщила, что задержала в Херсоне коллаборанта, который "выбивал голоса" за "присоединение" региона к рф, пишет УНН.
Цитата
"В Херсоне задержан представитель «избирательной комиссии», которую захватчики создали во время захвата областного центра. (...) Задержанный СБУ коллаборант собирал «голоса» для фейкового плебисцита. Для этого обходил квартиры многоэтажек в одном из микрорайонов города и призвал людей «проголосовать» за кремлевский проект. В случае несогласия злоумышленник угрожал гражданам физической расправой и звал «в помощь» вооруженных оккупантов, которые «дежурили» у подъезда", - отметили в СБУ.
Детали
Псевдоучреждение, представителя которого задержали, "выполняло задачу кремля по организации и проведению незаконного референдума о якобы присоединении временно оккупированного региона к россии", указали в спецслужбе.
Оформленные под дулами автоматов «бюллетени» коллаборант, как указано, передавал в местную оккупационную "администрацию" для дальнейшей фальсификации результатов фейкового плебисцита.
По данным следствия, задержанным оказался местный житель, который в начале полномасштабного вторжения поддержал захватчиков и пошел с ними на сотрудничество. За это его назначили на «должность» с денежным «содержанием» за счет агрессора, сообщили в СБУ.
В настоящее время следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность, участие в организации и проведении незаконных выборов и/или референдумов на временно оккупированной территории, совершенной по сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет заключения.
Дополнение
СБУ в освобожденном Херсоне нашла списки коллаборантов, сотрудничавших с фсб.