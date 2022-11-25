Прибув з Криму готувати диверсії: СБУ затримала у Києві російського агента
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Правоохоронні органи затримали у Києві російського агента, який прибув з тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє СБУ, інформує УНН.
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"Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного впровадженого в Україну агента фсб. Зловмисника перекинули з тимчасово окупованого Криму до Києва за місяць до повномасштабного вторгнення", - повідомили у СБУ.
Як повідомили в українській спецслужбі, під виглядом відвідування родичів він певний час перебував у "сплячому режимі", а коли отримав вказівку діяти – його затримала СБУ.
"Зловмисник виконував завдання російської спецслужби зі збору розвідданих про місця дислокації та маршрути переміщення Сил оборони в столичному регіоні. Отриману інформацію він мав передавати агресору для планування і підготовки активних диверсій проти українських військових підрозділів і правоохоронних органів", - зазначили у СБУ.
"Слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - ідеться у повідомленні.
За даними слідства, ворожим поплічником виявився колишній співробітник розформованої міліції, який після звільнення з лав МВС у 2014 році залишився у Севастополі. Після захоплення півострова зловмисник перейшов на бік загарбників, за що отримав від них призначення до створеного окупантами місцевого "управления полиции рф".
Як зазначається, ворожий агент пройшов оперативно-бойову підготовку на базі навчальних центрів російської спецслужби і очікував подальшого перекидання на підконтрольну українській владі територію.
Для виконання ворожих завдань зрадник намагався сформувати розгалужену мережу інформаторів. Для цього використовував свої зв’язки серед колишніх правоохоронців і представників кримінальних кіл, вказали у СБУ.
Під час обшуку правоохоронці виявили: внутрішній паспорт громадянина рф та російський паспорт для виїзду за кордон; мобільний телефон із доказами законспірованого листування з фсб через анонімний Телеграм-канал; матеріали, які підтверджують проходження "спецкурсу" на території тимчасово окупованого Криму.
Доповнення
Служба безпеки України повідомила, що затримала у Херсоні колаборанта, який "вибивав голоси" за "приєднання" регіону до рф.